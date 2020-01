Más de 100 mil Pacientes Afectados en Uruapan con la Desaparición del Seguro Popular y la Falta de Concreción del Insabi.

Uruapan, Mich.- Más de 100 mil pacientes han sido afectadas tan sólo en el municipio de Uruapan con la desaparición del Seguro Popular y la falta de concreción del llamado Instituto de Salud Para el Bienestar (Insabi).

El borrar de un plumazo el sistema del Seguro Popular sin realmente haber establecido uno nuevo, también ha venido a perjudicar a los casi 250 trabajadores de la estructura anterior, que laboran en esta ciudad.

De esto habló el regidor de Salud del Ayuntamiento de Uruapan, Ulises Valencia Pérez, quien expuso que los trabajadores están sacando a flote los problemas derivados de la mala planeación de la puesta en marcha del Insabi; a diferencia de las “cúpulas” gubernamentales.

Agregó que es “lastimoso que en varios estados, incluyendo a Michoacán, no tengamos todavía firmado el convenio del Insabi, porque la realidad, es que el Gobierno Federal está centralizando los servicios de salud”.

“Bajo el argumento de la corrupción está dejando a su suerte a los que padecen enfermedades que requieren atención de tercer nivel”.

Reprocho que a un mes de su supuesta creación, no hay “ni instituto, ni salud, ni mucho menos bienestar; muy por el contrario en el caso de padecimientos que requieren atención de tercer nivel, la gente tiene que pagar”.

“La realidad es que quienes están haciendo su agosto son las clínicas particulares, pero no hay dinero que alcance para atender las enfermedades crónico-degenerativas o el cáncer, entre otras”.

Puntualizó que “aquí en Uruapan tenemos más de 100 mil afiliados a lo que fue el Seguro Popular y nos preguntamos que dónde se están atendiendo todas esas personas, cuyas quejas hemos estado recibiendo diariamente”.