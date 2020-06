Más del 90 por Ciento de las Fábricas de Uruapan Están ya Trabajando Tras la Contingencia Sanitaria Ahora Enfrentan la Emergencia Económic

Más del 90 por ciento de las fábricas de Uruapan están ya trabajando, luego de la cuarentena y con estrictas medidas de seguridad sanitaria.

Tras la contingencia de salud, provocada por el Covid 19, ahora enfrentan la emergencia económica, explicó la presidenta de la delegación Uruapan, de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Nanghelly Silva Anzaldua.

Al opinar acerca de si éste, es el momento adecuado para volver a las calles, al trabajo y a las actividades en general, cuando la pandemia se presenta con más fuerza, manifestó que “este es un virus tan desconocido y es un enemigo tan traidor, que no puede haber una respuesta definitiva”.

“En realidad estamos atendiendo los aspectos de la Nueva Normalidad y las banderas de la Nueva Convivencia. Tal vez lo mejor sería que estuviéramos todos en casa, pero no podríamos solventar nuestras necesidades básicas; las de subsistencia”.

“Ahora si salimos a la calle lo tenemos que hacer de manera responsable. No salimos de la pandemia, sino que salimos con la pandemia”.

Expuso que precisamente, en el marco de la Nueva Convivencia, la mayor parte de las industrias locales han vuelto a sus actividades, aunque con menos personal en cada turno y con horarios recortados.

Recordó que el caso de Uruapan hubo empresas como las agroindustriales que no pararon por estar consideradas como actividades esenciales.