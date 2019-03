Mexicano Efraín Álvarez Debuta con el LA Galaxy

El futbolista de origen mexicano Efraín Álvarez tuvo un gran debut en la MLS al formar parte de la victoria del LA Galaxy, que venció al Chicago Fire dos goles por uno.

Tras ocho minutos de saltar a la cancha, el joven de 16 años lanzó un muy buen centro que permitió a Daniel Steres anotar con la cabeza.

No conforme con la primer asistencia, Álvarez recibió un saque de banda y pasó el balón a Chris Pontius, cuyo disparo hizo vibrar el travesaño. El esférico finalmente se encontró con el sueco Zlatan Ibrahimovic, quien anotó el gol de la victoria.

“Lo vi la temporada pasada. Está haciendo cosas increíbles y creo que en la MLS es el mejor jugador de 16 años que existe actualmente, así que creo que todos están emocionados, todos están esperando que se muestre a sí mismo, que demuestre quién es”, manifestó Ibrahimovic. “Le doy una bofetada cuando no hace lo que le digo”, bromeó.

"I slap him [@efrain_alvarez1] if he doesn't do what I tell him to do."

Quite the mentor, @Ibra_official 😂 pic.twitter.com/oJfMBaxZ5w

