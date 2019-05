México es uno de los Países Más Peligrosos del Mundo: Trump

Mediante redes sociales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que México es uno de los países más peligrosos de todo el mundo.

El mantatario señaló que coyotes y carteles tienen el control de la frontera del lado mexicano y tienen laboratorios de fabricación de drogas.

Trump también arremetió contra las autoridades mexicanas a las que llamó a combatir al narcotráfico y sobre todo a la elaboración de drogas.

Nuevamente, Trump pidió que se detengan las caravanas migrantes que se dirigen a la frontera sur de Estados Unidos.

Recordemos que el mandatario estadunidense ha dicho que los migrantes son delincuentes, violadores y vendedores de drogas que solamente hacen mal a su país.

Los coyotes y los cárteles de la droga tienen el control total del lado mexicano de la frontera sur. Tienen laboratorios cercanos donde hacen drogas para vender en los EE.UU. México, uno de los países más peligrosos del mundo, debe erradicar este problema ahora”, aseguró Donald Trump.

The Coyotes and Drug Cartels are in total control of the Mexico side of the Southern Border. They have labs nearby where they make drugs to sell into the U.S. Mexico, one of the most dangerous country’s in the world, must eradicate this problem now. Also, stop the MARCH to U.S.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 30, 2019