Mexico Termina en el Grupo de la Muerte del Mundial Sub-20

México, cabeza de serie en el sorteo del Mundial Sub-20 de Polonia (23 de mayo-15 de junio), quedó encuadrado este domingo en el grupo de la muerte (B), con Ecuador, vigente campeón sudamericano, Italia, subcampeón de Europa, y Japón, tercero del torneo asiático.

Precisamente, los mexicanos abrirán el torneo el 23 de mayo en Gdynia ante Italia, a la misma hora que Tahití y Senegal juegan en Lublin. Más tarde, en Bydgoszcz debutará Ecuador contra Japón.

Argentina, el equipo con más títulos en esta categoría (6) y subcampeón sudamericano, tampoco tuvo excesiva suerte al quedar en la llave F, junto a Portugal, campeón de Europa, Corea del Sur, subcampeón asiático, y Sudáfrica, tercero en el último Sub-20 africano.

— FIFA.com (@FIFAcom) February 24, 2019