Milán, Sede de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha adjudicado este lunes la sede de los Juegos de invierno del año 2026 a la candidatura de Milán-Cortina d’Ampezzo, que se ha impuesto a la de Estocolmo-Åre.

Milano-Cortina elected as Host City for the Winter Olympic Games 2026 @MilanoCortina26 #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/v9MHpRMfLB — Olympics (@Olympics) June 24, 2019

Será la tercera vez que la cita olímpica invernal se dispute en Italia, después de las ediciones de 1956 en Cortina y 2006 en Turín.

Milán sucederá en la relación de organizadores de Juegos de invierno a Pekín, que los acogerá en el año 2022.

El primer ministro italiano Giuseppe Conte lideró al equipo que este lunes hizo su presentación final en Lausana (Suiza) ante la asamblea del COI.

Results of the election for the Host City of the Olympic Winter Games 2026 #134IOCSession #WinterOlympics pic.twitter.com/zZ3AlptZIC — IOC MEDIA (@iocmedia) June 24, 2019

El presidente de la República, Sergio Mattarella, envió un mensaje en video.

Una joven patinadora nacida en Lausana entregó al presidente del COI, el alemán Thomas Bach, el sobre con el nombre de la ciudad ganadora, tras el escrutinio de los votos emitidos por los miembros del organismo de forma secreta.

It’s time for the #MilanoCortina2026 presentation. The 2026 #WinterOlympics are looking for a new home. Who will take it? Watch LIVE as @milanocortina26 🇮🇹 make their bid: https://t.co/eX6V5mrX59 pic.twitter.com/mUUe3IdtcT — Olympic Channel (@olympicchannel) June 24, 2019

Thomas Bach se acercó inmediatamente a felicitar a los ganadores y a consolar a los perdedores, en especial a Gunilla Lindberg, veterana miembro sueca del COI, y a la princesa Victoria, heredera de la corona del país nórdico.