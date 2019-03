Militar en Retiro Para la Guardia Nacional Propone López Obrador

Un militar en retiro podría encabezar la Guardia Nacional, señaló ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Analiza que militar en retiro dirija la Guardia

El Presidente llamará a marinos y soldados retirados para reforzar los mandos de las coordinaciones territoriales.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que analiza nombrar a un militar en retiro para que encabece a la Guardia Nacional.

“De acuerdo a la reforma puede ser un militar en activo, puede ser un militar retirado o puede ser un civil, así está la reforma (…) yo estoy viendo qué es lo que más conviene, qué es lo que nos garantice el que funcione mejor”, precisó el mandatario.

Al expresar su deseo de que en esta misma semana pueda quedar aprobada la reforma constitucional que dará pie a dicho cuerpo de seguridad, el presidente de México sostuvo que llamará a marinos y soldados en situación de retiro con el propósito de reforzar los mandos de la guardia nacional en las 266 coordinaciones territoriales en las que se dividió al país.

Ante los medios de comunicación, el presidente reiteró que hoy la realidad es que los ciudadanos se encuentran indefensos y el presidente de la República sólo dispone de 10 mil efectivos de la Policía Federal para cumplir con la principal responsabilidad de dar paz y tranquilidad a los mexicanos.

“Ya con la reforma constitucional podremos utilizar personal veterano vamos a decir del ejército, de la marina y se puede tener más presencia en las distintas regiones del país (…) cubrimos una región y se sale de control otra y no tenemos los elementos suficientes (…) pensamos que vamos avanzar mucho, con mayor presencia en las regiones, que no van haber regiones sin vigilancia, no van haber territorios bajo control de ninguna organización ilícita, va haber presencia del estado en todo el país y para la operación de la guardia sí vamos a convocar a militares y a marinos en retiro bajo ciertas características y se va a convocar a personal nuevo” detalló el presidente.

En cuanto a las armas que podrán utilizar los integrantes de la Guardia Nacional, el presidente López Obrador enfatizó que la ley reglamentaria del uso de la fuerza vendrá a delimitar el tipo de armas a las cuales podrán tener acceso los integrantes de la guardia nacional, con el propósito de evitar violaciones a los derechos humanos.

También señaló que para este 2019, se invertirán en la guardia nacional 15 mil millones de pesos para que pueda instalarse en todo el país y cuenten con cerca de 87 instalaciones.

Además, informó que se creó una comisión para establecer un equilibrio de salarios y prestaciones para los que formen parte de la guardia nacional.

Lo anterior porque en la actualidad, los policías federales perciben más remuneración económica que un militar o un marino, pero los efectivos castrenses poseen mejores prestaciones que los policías.