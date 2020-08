Misión Demo-2 de Spacex Regresa a la Tierra

Los astronautas de la NASA, Robert Behnken y Douglas Hurley, llegaron a la Tierra a bordo de la cápsula Dragon Endeavour de SpaceX, tras cumplir con una histórica misión iniciada el 30 de mayo, durante la cual estuvieron en la Estación Espacial Internacional.

La cápsula cayó en aguas del Golfo de México alrededor de las 13:48 h y será remolcada probablemente a Pensacola (noroeste de Florida).

Finaliza así la misión Demo-2, con la que se certificará la capacidad de SpaceX, la compañía de Elon Musk, para realizar viajes espaciales comerciales.

El viaje de Behnken y Hurley fue el primero desde suelo estadounidense y en una nave comercial hasta la EEI desde que en 2011 concluyó el programa de transbordador de la NASA.

La tormenta tropical Isaías, que se está acercando a la costa este de Florida tras pasar por las Bahamas y el Caribe, hizo difícil el regreso a tierra más cerca de Cabo Cañaveral, de donde partió la Dragon Endeavour a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX.

La NASA y SpaceX siguieron de cerca los pronósticos meteorológicos de cara a la zambullida de la cápsula en el mar.

Good splashdown of Dragon confirmed! Welcome back to Earth, @AstroBehnken and @Astro_Doug! pic.twitter.com/0vAS3CcK9P

— SpaceX (@SpaceX) August 2, 2020