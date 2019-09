Monterrey Podría Enfrentarse al Liverpool en Semifinal del Mundial de Clubes

Los Rayados de Monterrey debutarán en el Mundial de Clubes de Catar el próximo 14 de diciembre contra el vencedor del encuentro entre el club local Al Sadd y el Hienghene de Nueva Caledonia, y si gana se enfrentará al Liverpool en semifinales.

La FIFA realizó este lunes, en Zurich, el sorteo de los emparejamientos de la competición, que se jugará en Doha y se prolongará hasta el 21 del próximo diciembre, cuyo cuadro de participantes se completará con los ganadores de la CONMEBOL y la Liga de Campeones de Asia el 23 y el 24 de noviembre, respectivamente.

