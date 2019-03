Muere el Cantante Scott Walker a los 76 Años

El cantante y compositor británico-estadounidense Scott Walker murió a los 76 años, anunció el lunes su sello discográfico, tras una carrera que lo llevó de ser icono del pop en los años 1960 a un músico de vanguardia en el siglo XXI.

Walker, que nació en Estados Unidos pero adquirió después la ciudadanía británica, fue el vocalista de la banda pop The Walker Brothers, antes de emprender una carrera en solitario en 1967.

Pese a ser poco conocido, se le atribuye haber tenido una importante influencia durante décadas en músicos británicos como David Bowie, Pulp y Bat for Lashes.

“Con gran tristeza anunciamos la muerte de Scott Walker”, afirmó su discográfica 4AD en Twitter, calificándolo como “titán único e innovador a la vanguardia de la música británica”.

It is with great sadness that we announce the death of Scott Walker. Scott was 76 years old and is survived by his daughter, Lee, his granddaughter, Emmi-Lee, and his partner Beverly: https://t.co/awaFXWOkja pic.twitter.com/nd6MYVmWaO

Thom Yorke, líder de Radiohead, aseguró que Walker tuvo “una gran influencia para Radiohead y para mí mismo, mostrándome cómo podía usar mi voz y mis palabras”.

So very sad to hear that Scott Walker has passed away, he was a huge influence on Radiohead and myself, showing me how i could use my voice and words. Met him once at Meltdown, such a kind gentle outsider. He will be very missed. https://t.co/v33Ey91hbn

— Thom Yorke (@thomyorke) March 25, 2019