Mundial Femenil Sub-20 se Disputará en Enero y Febrero de 2021

El Mundial Femenil Sub-20 de Costa Rica y Panamá se disputará entre el 20 de enero y el 6 de febrero de 2021, confirmó el ‘Bureau’ del Consejo de la FIFA tras analizar el impacto de la pandemia del coronavirus COVID-19 y las recomendaciones del grupo de trabajo creado al efecto.

Según informó el máximo organismo del futbol mundial, se mantienen los criterios de elegibilidad de las jugadoras inicialmente establecidos, por lo que podrán participar las nacidas entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2004, ambos días incluidos.

Bureau of the FIFA Council decisions on FIFA events – https://t.co/eN37Iy96Ut

— FIFA Media (@fifamedia) May 12, 2020