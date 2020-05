Murió Brian Howe, Exvocalista de bad Company

El cantante británico Brian Howe, reconocido por haber sido vocalista de la agrupación de hard rock Bad Company, murió a los 66 años tras sufrir un paro cardíaco, en Florida, Estados Unidos.

De acuerdo con uno de sus familiares, este miércoles los paramédicos encontraron al músico todavía con vida y pudieron hablar con él. El pasado 30 de abril, estuvo involucrado en un accidente de tránsito, en el que resultó con varias costillas rotas.

“Howe murió de un paro cardíaco posiblemente de camino al hospital. Tenía problemas cardíacos”, informó TMZ, y destacó que en 2017 ya había tenido un ataque similar.

Brian, fue conocido como el cantante que reemplazó a Paul Rogers en la agrupación Bad Company, en 1986. Howe tocó con ellos durante cinco años, en los que juntos lanzaron cinco álbumes: Fame and Fortune, en 1986; Dangerous Age, en 1988; Holy Water, en 1990; Here Comes, en 1992; y por último, en 1993, What You Hear is What You Get: The Best of Bad Company.

Para 1997 el compositor lanzó su primer álbum en solitario, Tangled in Blue; al que sucedieron dos más, Touch de 2003 y The Circus Bar durante 2010.

Su hijo Michael espera que la música de su padre continúe vigente por mucho tiempo: “Siento que todos estamos en este mundo por una razón. La pasión por la música era de mi padre, y estoy muy feliz de que su legado perdure”, compartió con TMZ.