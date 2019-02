Muse Abre Nueva Fecha en México

Después de agotar los boletos para la primera fecha que abrió en México el próximo 3 de octubre, Muse anunció un nuevo concierto en la Ciudad de México.

La nueva fecha será el 2 de octubre en el Foro Sol y la venta de boletos iniciará el próximo 13 de febrero.

Muse visitará la Ciudad de México como parte de su ‘Simulation Theory World Tour 2019‘.

Matt Bellamy, Dominic Howard y Chris Wolstenholme también recorrerán Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, además de Europa con esta gira, la cual ha tenido un gran recibimiento tanto por los fans, como por la crítica especializada.

