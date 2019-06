Nadal Vence a Federer y Jugará su Duodécima Final en Roland Garros

El español Rafael Nadal, número 2 del ránking, se clasificó este viernes para su duodécima final de Roland Garros, tras derrotar al suizo Roger Federer, número 3, por 6-3, 6-4 y 6-2, en dos horas y 25 minutos.

En unas difíciles condiciones climatológicas, con constantes ráfagas de viento, Nadal, que no ganaba al helvético desde 2014 y acumulaba cinco derrotas consecutivas, volvió a demostrar su superioridad sobre la tierra batida de París.

