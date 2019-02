NASA Alista Primer Vuelo con Avión de Motor Eléctrico

La NASA prepara el primer vuelo de un avión cero emisiones, ya que cuenta con motor eléctrico, impulsado por energía solar.

Con ayuda de ingenieros de su Centro de Investigación de Vuelo ‘Armstrong’ y del Centro de Investigación ‘Glenn’, el X-57 Maxwell será capaz de volar con 14 hélices a lo largo de sus alas, mismas que pueden detenerse y retraerse.

The X-57 features 14 propellers along its wing. Those small, yet highly efficient motors will produce a tremendous amount of power, but with power comes heat, and too much heat can cause issues for an aircraft. The new cooling nacelle design was proven during a wind tunnel test. pic.twitter.com/wM61gRFJ1A

— NASA Glenn Research (@NASAglenn) February 12, 2019