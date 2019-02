NASA Confirma Muerte del Robot Opportunity

La NASA confirmó el miércoles oficialmente la muerte del robot Opportunity, que desarrollaba una misión en Marte desde 2004 pero que dejó de comunicarse con la Tierra en junio de 2018.

“Declaro terminada la misión Opportunity“, afirmó el jefe científico de la agencia espacial estadounidense, Thomas Zurbuchen, en una conferencia de prensa en Pasadena, California.

Help us remember Opportunity, one of the greatest of all time. https://t.co/AnpUFS1Jue

“Es una celebración”, dijo inmediatamente después el administrador de la NASA, Jim Bridenstine, refiriéndose a la duración de la misión y su contribución al conocimiento sobre la historia de Marte.

El jefe del programa, John Callas, explicó que la misión estaba inicialmente programada para durar solo tres meses. Los ingenieros sabían que un día llegaría el final, “pero no imaginamos que tardaría tanto“, dijo.

“Aunque es una máquina, es difícil decir adiós, es desgarrador”, admitió Callas.

Today, we're saying #ThanksOppy as the @MarsRovers mission comes to an end. 6 things to know about our record-breaking, discovery-making, marathon-driving rover, which found that ancient Mars was awash in water… and some of the best images it sent back: https://t.co/ZR7pxBP1ZF pic.twitter.com/2L0gzr4WNJ

— NASA (@NASA) February 13, 2019