NASA Presenta Programa Artemisa Para Llevar a Astronautas a la Luna

Ocho lanzamientos de cohetes y una miniestación en órbita lunar para 2024: el jefe de la NASApresentó este jueves el calendario del programa Artemisa, que llevará a los astronautas a la Luna por primera vez desde 1972.

El administrador de la agencia espacial de Estados Unidos, Jim Bridenstine, confirmó que Artemisa 1 sería una misión no tripulada alrededor de la Luna, planeada para 2020.

We are going to the Moon — to stay.

We will build sustainable infrastructure to support missions to Mars and beyond. This is what we’re building. This is what we’re training for. We are going. #Moon2024 pic.twitter.com/dgL6NoZ2Rj

— NASA (@NASA) May 14, 2019