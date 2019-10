NASA Revela Imágenes de los Incendios en Baja California

La NASA dio a conocer imágenes satelitales donde se aprecia el rastro que han dejado los incendios en el estado de Baja California.

En las imágenes, tomadas el 24 de octubre pasado, se aprecia el humo provocado por los siniestros a lo largo de la costa noroeste de Baja California, justo entre Tijuana y Ensenada, muy cerca del pueblo costero de Rosarito.

“Al final del día, el fuego se había extendido por 7 mil 100 acres (2 mil 873 hectáreas) y estaba contenido en un 25 por ciento, según la oficina de Protección Civil de Baja California. Los instrumentos del Espectrorradiómetro de Imágenes de Resolución Moderada (MODIS) en los satélites Terra y Aqua de la NASA tomaron imágenes de los incendios a última hora de la mañana y principios de la tarde del 24 de octubre. GOES East también capturó imágenes de lapso de tiempo que muestran el crecimiento de ese penacho”.

Hot, dry weather and fierce easterlies fanned the flames of several blazes in #California and #Mexico, endangering homes and lives. https://t.co/mjyGPCI41S #NASA #MODIS pic.twitter.com/porB71ebHG

— NASA Earth (@NASAEarth) October 27, 2019