Naya Rivera, Actriz de Glee, Desaparece Durante Paseo en Lago con su Hijo

La actriz estadounidense Naya Rivera, de origen puertorriqueño y una de las caras más reconocidas de la serie de televisión “Glee“, lleva desaparecida desde la tarde del miércoles tras caer al agua en un lago cercano a Los Ángeles, indicaron las autoridades.

La policía de Ventura, un condado al norte de la ciudad californiana, indicó que las labores de búsqueda y rescate de la actriz comenzaron tras recibir una llamada de emergencia horas después de que alquilara una embarcación de recreo junto a su hijo en el Lago Piru.

The missing person at Lake Puru has been identified as Naya Rivera, 33, of Los Angeles. SAR operation will continue at first light. @VCAirUnit @fillmoresheriff @Cal_OES pic.twitter.com/bC3qaZS3Ra

Agregó que el lago estará cerrado al público este jueves mientras continúan las operaciones de búsqueda de Naya. “Los equipos de buceo de toda la región nos ayudarán”, informó.

The search for Naya Rivera will continue this morning at Lake Piru. The lake will be closed to the public while search operations continue. Dive teams from throughout the region will be assisting us through mutual aid. @VCAirUnit @Cal_OES @fillmoresheriff pic.twitter.com/q6LsHd8xaT

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 9, 2020