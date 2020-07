Naya Rivera Murió por Ahogamiento Accidental, Revela Autopsia

La Oficina del Forense del Condado de Ventura confirmó que el cuerpo que fue recuperado en aguas del Lago Piru, es el de la actriz de ‘Glee’, Naya Rivera de 33 años.

Esto se determinó luego de que se realizara un estudio para confirmar la identidad, a través de una comparación dental.

Se realizó una radiografía del cuerpo y una autopsia completa. Los hallazgos de la autopsia son consistentes con ahogamiento accidental y que la condición del cuerpo es consistente con el tiempo que estuvo sumergida”, reveló el estudio.

Las autoridades especificaron que no se identificaron lesiones traumáticas ni procesos de enfermedad. Tampoco hay indicios de la investigación sobre que drogas o alcohol hayan jugado un papel determinante en la muerte, no obstante, se enviarán muestras para realizarles pruebas de toxicología.

The attached document was just released by the Ventura County Medical Examiner's Office regarding Naya Rivera, whose body was found yesterday in Lake Piru. pic.twitter.com/6APEgrBPaQ

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 14, 2020