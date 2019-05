Con la canción original para la serie ‘You’ve got time‘, fue anunciada la fecha de estreno de la última temporada de Orange is the New Black (OITNB).

Tras seis años, la Penitenciaría Federal de Litchfield en Nueva York cerrará sus rejas.

En el anuncio de la fecha de estreno se aprecia a las actrices cantar hasta que es hora de iniciar las grabaciones.

OITNB iniciará su final el 26 de julio a través de Netflix.