Niega SRE Tercer País Seguro; Condena Cambios de EU en Materia Migratoria

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, rechazó que con la modificación a las medidas regulatorias del presidente estadunidense Donald Trump en materia de asilo, México se convierta en un tercer país seguro y puntualizó que nuestra nación no está de acuerdo con estas normas.

Durante una conferencia de prensa, el canciller señaló que hasta el momento no hay un incremento de mexicanos detenidos, deportados o repatriados, aunque esto no quiere decir que no pueda ocurrir en los próximos días por lo que es imperativo mantenerse al pendiente.

“Esta norma es una limitación al derecho de asilo con la cual México no está de acuerdo, nosotros tenemos un principio legal totalmente opuesto que es el asilo, es asilo político en México y es muy improbable que México le niegue asilo a una persona que lo solicite por razones de persecución política”, destacó.

El titular de la SRE también destacó, a pregunta expresa, que con la modificación de las medidas sobre asilo en la Unión Americana dadas a conocer este lunes, los mexicanos no se verán afectados.

“Con respecto a las modificaciones anunciadas el día de hoy por el gobierno de Estados Unidos a sus procedimientos y criterios de elegibilidad en materia de asilo, el gobierno de México informa que esta medida tomada de forma unilateral, en el ámbito de la jurisdicción de Estados Unidos, no afectará a ciudadanos mexicanos”, dijo.

Por otro parte los consulados de México en Los Ángeles, Houston, Atlanta, Chicago y Nueva York reportaron que al momento no tienen registro de casos en los que migrantes mexicanos indocumentados hayan sido detenidos.

Consulados

Marcelo Ebrard también indicó que están instalados los 50 consulados, todo el equipo de abogados de México y que se encuentra coordinando diario en el puesto de mando la reacción jurídica de nuestro país.

Sobre las presuntas redadas, detenciones y deportaciones, Ebrard dijo: “No tenemos ningún reporte de las llamadas redadas que haya afectado a alguna mexicana o mexicano en Estados Unidos. Lo hemos revisado ciudad por ciudad”.

Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que hasta ahora no ha habido mexicanos deportados por las redadas de Estados Unidos contra migrantes indocumentados, y dijo que su gobierno está pendiente para apoyar en caso de que se dieran.