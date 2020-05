Ninel Conde Toca la Puerta de Palacio Nacional Para Buscar Ayuda de AMLO

La actriz y cantante Ninel Conde acudió a Palacio Nacional para entregar una carta al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en donde le pide su ayuda para ver a su hijo Emmanuel, con quien no ha podido estar hace tres meses, pues Giovanni Medina, su expareja y padre del pequeño, impide constantemente el acercamiento entre ambos.

Afuera de Palacio Nacional, sobre la calle Moneda en el Centro Histórico, la cantante afirmó que asistió en calidad de ciudadana y madre y no como artista.

“Es una carta donde le informo a nuestro presidente la situación de cómo éste señor (Giovanni Medina) utiliza de bandera tanto a su gobierno como a sus funcionarios y que simplemente le pido que se actúe conforme a derecho, sin ningún privilegio, y que se haga justicia porque ya son casi tres meses. Estoy desesperada por ver a mi hijo”, declaró Conde en entrevista luego de dejar el documento en la entrada del recinto.

Respecto a las declaraciones que Medina hizo en distintos medios de comunicación sobre el peligro que corre el pequeño si está al lado de ella, respondió:

“Una madre no puede ser peligrosa para su hijo cuando lo único que hace es trabajar, el hecho de viajar no es una causa para que el señor diga que no puedo ver a mi hijo. La custodia no la tiene él, ninguna autoridad judicial se la puede dar, solo tiene un papel lleno de mentiras diciendo que abandoné al niño y que tengo coronavirus, lo cual no es cierto”, aseveró.

🎥 #VIDEO | «@Ninelconde asiste a Palacio Nacional con el fin de entregar una carta al presidente de México, @lopezobrador_ para que la ayude a recuperar a su hijo, quien está con su papá Giovanni Medina». 📽️ Diana Rodríguez@Notimex_TV • #Notimex pic.twitter.com/ppl8liVnFw — Notimex (@Notimex) May 19, 2020

Al ser cuestionada si su expareja consume algún tipo de estupefaciente, dijo: “me consta que estuvo un tiempo consumiendo anfetaminas, incluso yo estaba preocupada porque según él las tomaba para concentrarse y ser más inteligente“.

Ninel Conde confía en que el mandatario de México escuchará su petición y la auxiliará para reencontrarse con su menor hijo de cinco años.