Niños de Escasos Recursos Aprendieron que los Reyes Magos les Llevan Obsequios a Quienes Plantan Arbolitos los Clubes Rotario, de Leones y Líderes Naturales se Organizaron Para Llevar Felicidad y Sembrar Oxígeno

Uruapan, Mich.- Niños de escasos recursos, de la colonia San Isidro, que se localiza al oriente de la ciudad, aprendieron que los Reyes Magos, les llevan obsequios a quienes plantan arbolitos.

Así los pequeños descubrieron que es bueno erradicar la contaminante costumbre de amarrar su cartita a un globo y que para conservar el planeta deben plantar un árbol, de cual ser harán responsables para siempre.

Lo que pasó fue que los esfuerzos de varios cómplices de Los Reyes Magos se fusionaron y los clubes Rotario, de Leones y líderes naturales, como la ambientalista Angie Flores, Noel Rangel y Elías Bribiesca, se organizaron para llevar felicidad y sembrar oxígeno.

Desde el pasado sábado, los niños de la colonia San Isidro, le dieron un destino poco común a su carta para Los Reyes Magos. En lugar de dejarla en su zapato o contaminar el ambiente con el plástico de un globo, la plantaron junto a un árbol.

Los arbolitos plantados, los cuales se comprometieron a regar y a cuidar, fueron decenas de cedros blancos de más de metro y medio de altura, que fueron donados por el patronato del Centro de Educación y Capacitación Forestal (CEFOR 1), número uno de esta ciudad, el plantel más conocido en la localidad como Guardas Forestales.

Cabe destacar que esta especie ya ha sido sembrada antes en la zona y se ha desarrollado muy bien, por lo que la experiencia dicta este tipo de cedro es ideal para el área.

En recompensa, la carta les llegó directamente a Los Reyes Magos, quienes se coordinaron con los mencionados clubes de servicio y con el resto de los organizadores, para ayer lunes 6 de enero, realizar el reparto de juguetes entre los menores del citado asentamiento.

Como se sabe los globos de helio, elaborados con materiales plásticos, pueden elevarse por hasta 10 kilómetros y viajar hasta zonas alejadas del punto donde fueron emitidos, con lo que los globos no sólo, no aseguran que los Reyes Magos recibirán las cartas de los niños, sino que pueden terminar en los ecosistemas, donde la fauna silvestre les confunde con presas o alimento y les ingiere, causándoles desde enfermedades digestivas y respiratorias hasta la muerte por malnutrición o asfixia

Además, los cordones de los globos representan un riesgo para los animales, ya que sus picos, patas, alas, aletas o plumas pueden quedar enredados en estos, lo que limita su movilidad y les expone a ser depredados o no poder alimentarse adecuadamente. Esos cordones también les causan heridas a los animales.

Cada año, múltiples globos de helio con cartas dirigidas a los Reyes Magos, terminan en ecosistemas terrestres o acuáticos dañan a especies y contaminan, pues los plásticos de los que están hechos no son biodegradables.

Los globos, arrastrados por las corrientes de aire, también pueden quedar atrapados en líneas de conducción de electricidad y derivar en fallos en la prestación del servicio.