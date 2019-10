No Aumentar el Déficit, Pide López Obrador a Legisladores

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los legisladores federales no aumentar el déficit en el presupuesto para el próximo año, ya que al país le conviene tener finanzas públicas sanas, disciplina fiscal y que no aumente la deuda.

Durante su conferencia de prensa, López Obrador recordó que hasta ahora no se ha solicitado más deuda, e incluso ésta ha bajado, por lo que el propósito es mantenerla y buscar que no aumente.

No estoy de acuerdo, ojalá y no le muevan porque nos conviene mucho que tengamos finanzas públicas sanas, que no haya déficit, que haya disciplina fiscal”, expresó tras mencionar que si se evita la evasión fiscal no es necesario endeudar al país.

Es mejor quedarnos abajo de estimaciones de precios del petróleo”, dijo el presidente al rechazar que se aumente el déficit pues sería una forma artificial para tener 25 mil millones de pesos más, y mencionó que “ya no hay bolsas, ni gastar más de los ingresos”.

“Si no hay evasión no hay necesidad de aumentar impuestos ni de endeudar al país”, aseveró el mandatario federal y recordó que hasta ahora no se ha solicitado más deuda y que la misma ha bajado recientemente.