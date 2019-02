No Descarta Comandar Gendarmería Nacional : Mireles

El doctor José Manuel Mireles Valverde declaró que con toda su alma aceptaría comandar la Gendarmería Nacional, planteada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Mireles sostuvo un encuentro con la prensa para presentar su reciente libro “Todos Somos Autodefensas” y afirmó que ésta es una biografía de los padecimientos de “mi pueblo, no de mi persona”. Durante el evento, criticó fuertemente al gobierno estatal y, al ser cuestionado sobre si considera que se tendría que revocar el mandato del actual gobernador, Silvano Aureoles, él sólo contestó: “El plebiscito… ahí está en la Constitución, y la violencia no para”. Sin responder de manera concreta sobre la situación actual en Michoacán, dijo que hay inestabilidad por la falta de atención a las necesidades sociales de la población, y puso de ejemplo las acciones del magisterio. “Me acabo de topar con una marcha de unos 3 mil maestros y son los institucionales que están reclamando falta de atención a sus demandas, eso es sólo un ejemplo de lo que está sucediendo”, respondió. Comentó que los autodefensas son una figura que se contempla la Constitución Política de México, y por lo tanto no son un movimiento fuera de la ley: “Es prácticamente lo mismo que la Gendarmería que está en proceso de constituirse en el país por este nuevo gobierno federal”, sostuvo.