‘No hay Nada que Temer, no Permitiremos Extranjeros Armados’: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que en apego a la Constitución Política de México, en su gobierno no se permitirá que personas armadas de otros países actúen en territorio nacional, pues “no queremos intervencionismo de ningún gobierno del mundo”.

No vamos a permitir que personas armadas actúen en nuestro territorio, extranjeros armados no pueden intervenir en nuestro territorio”, expresó al reafirmar que México es respetuoso de la vida interna de los países “y eso queremos que se haga valer y lo vamos a hacer valer”.

Durante su conferencia de prensa, el mandatario federal dijo que esta postura es un asunto que tiene que ver con la Constitución del país desde hace mucho tiempo, por lo que “no podemos violar nuestra Constitución, tenemos que apegarnos a lo que establece” la Carta Magna.

En ese sentido, López Obrador consideró que su gobierno podrá convencer al de Estados Unidos “de que podemos los mexicanos hacer justicia” en casos como el de Culiacán o el de los LeBarón, y que “queremos mantener siempre una relación de cooperación y respeto”.

No hay nada que temer, voy a informar también en el Zócalo el domingo (…), voy a tratar el tema, pero va a ser en el mismo tenor de respeto, de cooperación, de no confrontarnos, de no pelearnos”, resaltó.