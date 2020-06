No hay Respiradores Artificiales Disponibles Para Pacientes Covid en el Hospital Regional

El problema que enfrenta el hospital general, doctor Pedro Daniel Martínez, más conocido como el hospital regional de Uruapan, no nada más radica en que ya no tiene espacio para recibir pacientes Covid, sino que no cuenta con respiradores artificiales disponibles para los que están infectados y requieren de terapia intensiva.

Así lo dio a conocer el director del citado nosocomio, dependiente de la Secretaría de Salud de Michoacán, Fernando Camargo Ponce de León, quien además explicó, que para tratar aproximadamente a 27 pacientes Covid, cuenta nada más con un equipo interdisciplinario de 60 personas.

El entrevistado explicó que el hospital contaba con 19 respiradores, pero que la SSM le envío otros 10 y que además dentro del programa Uruapan Responsable, el gobierno local y la iniciativa privada le entregó otros dos respiradores artificiales.

Sin embargo dijo que éstos últimos son de los conocidos como directos y no son para intubar pacientes.

Como se sabe, los llamados respiradores o también ventiladores, forzan al cuerpo a inhalar y exhalar, ya que un paciente afectado por el nuevo coronavirus, simplemente no puede respirar y hay que someterlo a un coma inducido e introducir el tubo del respirador por su garganta.

Es el último recurso para salvar su vida y muchos infectados llegan a necesitar este tipo de atención.