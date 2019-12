‘no Hice Nada Malo’, Insiste Trump

El presidente estadunidense, Donald Trump, insistió este miércoles queno hizo “nada malo”, horas antes de una votación en la Cámara de Representantes que podría activar un juicio político en su contra en elSenado.

Pueden creer que seré acusado hoy por la Izquierda Radical y los demócratas que no hacen nada, ¡Y NO HICE NADA MALO! Es una cosa terrible”, dijo Trump en Twitter.

Esto no debería nunca pasarle a otro presidente. Recen”, añadió.

Can you believe that I will be impeached today by the Radical Left, Do Nothing Democrats, AND I DID NOTHING WRONG! A terrible Thing. Read the Transcripts. This should never happen to another President again. Say a PRAYER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2019