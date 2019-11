No se Aceptarán Chantajes por Tren México-Toluca: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó a quienes se oponen a la construcción del Tren Interurbano México-Toluca que ya se cumplió con sus demandas y se han pagado las afectaciones generadas, por lo que no se permitirá la extorsión o chantaje por parte de grupos.

Ya se pagó el derecho de vía, para hablar claro, se puede probar lo que se ha destinado a pagar afectaciones más otro tipo de erogaciones para mejorar las comunidades por donde pasa el tren”, comentó en conferencia de prensa donde se presentó el Plan de Consulta sobre el Tren Maya.

Sobre el tema del tren México-Toluca, enfatizó que no se permitirá la extorsión, el chantaje porque no es el dinero de los funcionarios, sino del pueblo, por lo que “nada de que voy a parar una obra porque lo que quiero es que me des dinero, eso se terminó”, advirtió.

Si no es justo, sobre todo, y si no es legal, no hay dinero en el presupuesto”, expresó el mandatario federal tras mencionar que en su gobierno no se dejarán obras inconclusas como la del Tren Interurbano México-Toluca, misma que heredó su administración del sexenio pasado.

Por ello dijo que en su administración no quieren eso, sino terminar las obras durante su mandato, ya que “se padece mucho, sufre y cuesta el reiniciar obras, el dejar obras a medias; nosotros heredamos cientos de obras de todo tipo inconclusas”.

El jefe del Ejecutivo federal afirmó que esta obra se concluirá, aunque su construcción se ha incrementado hasta 90 mil millones de pesos por aumento en el costo de la obra y retrasos.