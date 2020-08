No se Jugarán Playoffs de la NBA en Protesta por Nuevo Caso de Brutalidad Policial

Los partidos agendados para este miércoles de la primera serie de playoffs de la NBA no se jugarán en protesta por el caso de violencia en contra del afroamericano Jacob Blake a manos de un policía de Wisconsin, que le disparó en varias ocasiones.

Por medio de un comunicado, la Asociación Nacional de Basquetbol informó por medio de un comunicado que reagendará los tres partidos que se jugarían este mismo miércoles (Bucks vs. Magic, Rockets vs. Thunder y Lakers vs. Trail Blazers).

La decisión se tomó luego de que los Bucks de Milwaukee no se presentaran al quinto juego de la primera serie de playoffs ante Orlando Magic.

Entre los jugadores de la NBA surgió la duda sobre si los playoffs deberían continuar ante las numerosas protestas de justicia social en Estados Unidos.

The NBA and the NBPA today announced that in light of the Milwaukee Bucks’ decision to not take the floor today for Game 5 against the Orlando Magic, today’s three games – MIL-ORL, HOU-OKC and LAL-POR have been postponed. Game 5 of each series will be rescheduled.

— NBA (@NBA) August 26, 2020