No Será Necesario que Películas se Estrenen en Cine Para Competir por el Óscar

Este martes, la Academia de Hollywood dio a conocer una modificación a su reglamento para los Óscar por la crisis del coronavirus que permitirá que cintas que no se estrenaron en cines puedan competir por el premio.

Here's what you need to know about the #Oscars:

– For this awards year only, streamed films will be eligible for Best Picture

– Going forward, the Sound Mixing and Sound Editing awards will be combined into one category: Best Sound

— The Academy (@TheAcademy) April 28, 2020