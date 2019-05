Este lunes se dio a conocer el nuevo tráiler de Spider-Man: Far From Home, película que continúa con las aventuras del superhéroe más popular de Marvel.

El viaje del “amigo y vecino Spider-Man” en Europa sufrirán un desvío inesperado, cuando Nick Furyle pida ayuda para vencer a una serie de seres con superpoderes surgidos de un universo alterno.

Cabe aclarar que el video contiene spoilers de Avengers: Endgame, por lo que se recomienda no reproducirlo en caso de tener problemas con ellos.

El video permite ver a Jake Gyllenhaal, quien se une al universo Marvel como el supervillano Mysterio.

Spider-Man: Far From Home contará con las actuaciones de Tom Holland, Samuel L. Jackson, Zendaya, Cobie Smulders, Jon Favreau, JB Smoove, Jacob Batalon and Martin Starr, with Marisa Tomei and Jake Gyllenhaal.

La cinta llegará a las pantallas grandes de todo el mundo el 2 de julio de 2019.