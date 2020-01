Ofrece Gobierno Municipal Microcréditos “Vende Más”

Uruapan, Mich; Martes 14 de Enero de 2020.- A fin de impulsar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas de Uruapan con apoyos integrales, el Gobierno Municipal, a través de la Secretaría de Fomento Económico, mantiene vigente al convocatoria de microcréditos del programa “Vende Más”.

Con ello, se busca fortalecer a las microempresas para su desarrollo y competitividad, comunicó el titular de la Secretaría de Fomento Económico, Jorge Arias Silva, al refrendar la visión del alcalde Víctor Manuel Manríquez González de apoyar a los empresarios y/o emprendedores de Uruapan que fortalecen tanto la economía como la generación de fuentes de empleo.

De tal modo, detalló que este esquema consiste en el apoyo a Mipymes tales como tiendas de abarrotes, estéticas, papelerías, cocinas económicas, loncherías, ferreterías, talleres, panaderías, entre otras, para que sean más competitivas y productivas, incrementen sus ventas, cuenten con mejor tecnología, etc.

El funcionario remarcó que este esquema se implementa en coordinación con el Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia) y consiste en 17 mil pesos, los cuales se dividen en 12 mil pesos para equipo y/o herramientas; dos mil 500 pesos para remodelación; 1, 500 para capacitación y mil pesos más para promoción del negocio.

Los requisitos para acceder a este programa, continuó, son: contar con negocio establecido, estar dados de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), antigüedad mayor de 6 meses y no haber contado anteriormente con otro apoyo de “Vende Más”.

Por ello, Jorge Arias invitó a los interesados a que acudan a la Secretaría de Fomento Económico, ubicada en Avenida Chiapas No. 93 Int. 132, Col. Ramón Farías de lunes a viernes de 8 a 16 horas.