OMS Alerta por Disminución en Número de Niños Vacunados a Causa de Pandemia de Covid-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) advirtieron hoy de que el número de niños vacunados en el planeta está bajando de forma alarmante debido a los problemas que la pandemia del COVID-19 ha causado en los programas de inmunización.

Alarming decline in the number of children receiving lifesaving vaccines around the world during #COVID19: WHO and @UNICEF

More: https://t.co/fexIvlFgqD pic.twitter.com/zOautor9VK

— World Health Organization (WHO) (@WHO) July 15, 2020