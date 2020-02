Organiza Concurso de Stand up, la Asociación Civil yo amo Uruapan. se Busca Alentar Actividades que Reconstruyan el Tejido Social.

Uruapan, Mich.- Un concurso de Stand Up, un estilo de comedia, donde el intérprete le ofrece un monólogo al público, generalmente de carácter satírico e irreverente, está organizando la asociación Civil, Yo Amo Uruapan. El primer premio es un viaje a la playa.

Con esta actividad se busca alentar a los jóvenes para que tomen parte en acciones, que reconstruyan y fortalezcan el tejido social; premiar su talento y promover su creatividad.

Para ello está invitando a muchachos y jovencitas de 15 años en adelante (o incluso menores, si desean participar), para que compitan en este concurso, y al público en general para que asista a esta contienda de ingenio.

El concurso se desarrollará este próximo sábado 15, a las 17:00 horas en la sucursal La Fuente de la cafetería La Finca, con entrada e inscripción gratuita.

Lo anterior fue informado por el coordinador de Yo amo Uruapan, Miguel Ángel Zárate Mata, quien recordó, que esta asociación civil, viene trabajando desde hace varios años en la reconstrucción del tejido social, a través de la cultura, el arte y el deporte.

Explicó que en esta ocasión se optó por un certamen de inteligencia, a través de la comedia, dado que el Stand Up, se caracteriza por ser una comedia crítica e ingeniosa.

Señaló que las inscripciones no tienen costo, como todas las actividades que organiza Yo Amo Uruapan y que todavía están abiertas.

También dijo que hasta el momento se han anotado ocho competidores y que los concursantes que aún no se han inscrito, podrán hacerlo todavía el viernes 14.

Agregó que con la actividad se pretende ofrecer un espacio para que los jóvenes se proyecten; puesto que el arte de la comedia tipo Stand Up, no es fácil, dado que requiere de mucho aplomo para presentarse ante el público, con un texto ya preparado.

La temática es libre y cada participante podrá interpretar su material, durante cinco a 10 minutos, a lo largo de dos rondas.

Zárate Mata resaltó que la asociación civil, promueve estímulos distintos a los monetarios, por lo que el primer lugar es un viaje a la playa para dos personas; el segundo una bicicleta, con lo que se promueve la salud, a través de la actividad física; el tercer puesto recibirá un mini equipo de sonido que apoyará al ganador a ejercitar su actuación y el cuarto lugar una membrecía de La Finca.