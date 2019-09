Oscar de la Hoya Asegura que Habrá Tercera Pelea Entre ‘Canelo’ y Golovkin

La rivalidad entre el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin tendrá una tercera pelea el próximo año, señaló el exboxeador y ahora promotor Oscar de la Hoya.

“(Golovkin) será uno de los oponentes para el próximo año. Tiene que serlo“, comentó el expugilista durante la transmisión de DAZN.

En caso de concretarse, será la tercera ocasión en que ambos boxeadores midan fuerzas, luego que lo hicieran en septiembre de 2017 y septiembre de 2018, con un empate en la primera y triunfo para el ‘Canelo‘ en la segunda.

El siguiente combate de Álvarez será el 2 de noviembre, cuando enfrente al campeón semicompleto del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB), el ruso Sergey Kovalev.

It’s official!! #CaneloKovalev Nov 2 live on @dazn_usa. @Canelo looks to claim a title in a fourth weight class against one of the light heavy weight greats. #History pic.twitter.com/I5RXk9gOeM

— Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) September 13, 2019