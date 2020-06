Otorgan el Premio Princesa de Asturias de Comunicación a la FIL de Guadalajara

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la más importante del mundo de habla hispana, y el Hay Festival of Literature & Arts, un certamen originario de un pequeño pueblo galés convertido en un encuentro anual de literatos y artistas de todo el mundo, fueron galardonados con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2020.

Fundada en 1987 por la Universidad de Guadalajara, la FIL se ha convertido con el tiempo en el mayor festival literario de Iberoamérica y el segundo mayor del mundo, mientras que el Hay Festival pasó de ser en 1988 un pequeño encuentro cultural en Hay-on-Wye, conocida como la ciudad de los libros, a ser un reconocido certamen de ámbito internacional.

El galardón de Comunicación y Humanidades, que el año pasado recayó en el Museo del Prado (Madrid), es el tercero de los ocho premios que se han dado a conocer, cuyos fallos se han visto retrasados por la crisis del coronavirus COVID-19, que ha obligado a los jurados a reunirse por primera vez de manera telemática para afrontar las deliberaciones.

Ambos acontecimientos reúnen en torno a la literatura a los públicos más variados y congregan cada año a cientos de miles de visitantes “para fomentar entre ellos el hábito de la lectura“, según recoge el acta del jurado que, como consecuencia de la pandemia del coronavirus, ha presidido de forma telemática Víctor García de la Concha.

Para el jurado, la FIL y el Hay Festival son merecedores del galardón porque representan “los más importantes puntos de encuentro del libro, los escritores, los lectores y la cultura en el mundo” y contribuyen decisivamente ” a fortalecer las industrias culturales y a hacerlas sostenibles”.

El Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades está destinado a reconocer “la labor de cultivo y perfeccionamiento de las ciencias y disciplinas consideradas como actividades humanísticas y de lo relacionado con los medios de comunicación social en todas sus expresiones”.

Tras más de tres décadas de existencia, la FIL se ha convertido en un referente social, político y cultural en torno al libro que reúne cada año a más de 2 mil 400 editoriales de 45 países en un recinto de 40 mil metros cuadrados que es visitado por más de 800 mil personas entre los meses de noviembre y diciembre.

