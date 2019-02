Pactan Guardia con Mando Civil; se Vota Este Jueves en Senado

Al filo de la media noche de este jueves, el gobierno federal, las bancadas de oposición y Morena en el Senado pactaron que la Guardia Nacional tenga mando civil y no militar, y que la reforma establezca un plazo de cinco años para que las Fuerzas Armadas dejen las tareas de seguridad pública en el país.

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la cámara alta, explicó que el nuevo dictamen de la reforma constitucional elimina la figura de mando “Junta de Jefes de Estado Mayor”, que era compuesta por integrantes de la Secretaría de Seguridad, Defensa Nacional y Marina, y será sustituida por una Coordinación Interinstitucional.

De igual forma confirmaron la decisión de que los militares sólo estén en auxilio de seguridad pública durante un máximo de cinco años, amén de que el bloque opositor integrado por el PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD aceptaron que los delitos cometidos por elementos de la Guardia Nacional serán juzgados por tribunales militares en caso de que se trate de marinos o soldados, pero si son elementos de policía federal serán sometidos a las medidas disciplinarias de carácter civil.

Sí son (modificaciones) profundas, es el mando operativo, la eliminación de la Junta, que se asemeja, según ellos (la oposición), a mando militar y quieren estructuras civiles; por eso establecimos la Coordinación, pero todavía estamos en discusión en estos dos temas concretos”, dijo en entrevista.

Monreal explicó que la reforma que se votará este jueves en sesión dará un plazo de cinco años para que las Fuerzas Armadas continúen en tareas de seguridad pública antes de volver a los cuarteles, pero se respetarán los requerimientos que organismos internacionales exigen:

Que cuenten con un mando civil y no militar; que se aplique el uso legítimo de la fuerza; la operación de un registro nacional de detenidos y que las policías locales sean profesionalizadas.

(Son) convencionalismos. Sí, porque se trasladan estos principios generales del convencionalismo, a los que México está obligado, de acuerdo con organismos internacionales”, señaló.

Morena también accedió a que el artículo 13 de la reforma constitucional, que especifica donde serán juzgados los miembros civiles y militares de la Guardia Nacional en caso de disciplina.

Cuando se trate de militares serán (presentados en juzgados) militares, cuando se trate de civiles serán sometidos a la justicia civil, hablo estrictamente en el caso de disciplina policial homologada a las sanciones militares, pero eso recuérdenlo ustedes, si es homologada en la propia Ley Orgánica de la Guardia Nacional habrá un capítulo de sanciones y disciplina que dirá que estos integrantes estarán sometidos a estas sanciones y estarán sujetos a esta responsabilidad, que en final lo que resuelve es la leyes ordinarias y reglamentarias que nos daremos en un corte plazo”.

Al filo de la media noche, los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado concluyeron las negociaciones del dictamen que se perfila cuente con apoyo de todas las bancadas.

No me gusta lanzar las campanas al vuelo, porque luego resulta frustrante cuando no lo logras, pero prefiero esperar el tablero”, dijo Monreal.

Durante las negociaciones entre senadores de la Junta de Coordinación Política también participaron funcionarios del Gobierno Federal, entre ellos Zoé Robledo, subsecretario de Gobernación.