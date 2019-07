Paola Espinosa y Melany Hernández Ganan Pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Las mexicanas Paola Espinosa y Melany Hernández obtuvieron medalla de bronce y su pase a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en la prueba de clavados sincronizados de trampolín de tres metros en los Campeonatos Mundiales de Natación que se disputan en Gwangju, Corea del Sur.

Action shots from some minutes ago in the Women's 3m Synchro Springboard!

Our divers did their best and these are the results:

🥇 Tignmao Shi / Han Wang 🇨🇳

🥈 @JennAbel91 / @citrini_melissa 🇨🇦

🥉 @PaolaEspinosaOf / Melany Hernandez 🇲🇽#FINAGwangju2019 pic.twitter.com/vs57Mr5wcE

— FINA (@fina1908) July 15, 2019