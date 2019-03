París Albergará Partido de la NBA en 2020

París recibirá el 24 de enero de 2020 su primer partido de la NBA, un duelo de la temporada regular entre Charlotte Hornets y Milwaukee Bucks, anunció este jueves la liga profesional de básquetbol en un comunicado.

The NBA Paris Game 2020 Presented by beIN SPORTS to feature the @hornets and @Bucks on January 24, 2020.

El partido se disputará en el recinto París-Bercy. La capital francesa ya recibió partidos de pretemporada en los años 1990 y 2000, pero ningún duelo de liga regular. Londres ha sido por el momento la única ciudad europea en acoger encuentros oficiales, nueve entre 2011 y 2019.

Los Hornets llegarán con su pareja de mitos del baloncesto francés, Tony Parker y Nicolas Batum, mientras que los Bucks, mejor equipo de la actual temporada, cuentan con el fenómeno griego Giannis Antetokounmpo, así como con la leyenda española Pau Gasol y su compañero de selección Niko Mirotic.

OFFICIAL: The Hornets will take on the @Bucks in the @NBA’s first regular-season game in Paris on Friday, January 24, 2020!

