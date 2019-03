Parlamento del Reino Unido Aprueba Retrasar el Brexit

Legisladores del Parlamento británico aprobaron esta tarde retrasar la fecha de aplicación del Brexit con el que el Reino Unido saldría de la Unión Europea.

Esto es consecuencia de la falta de acuerdos en distintas áreas con Unión Europea.

Bruselas entonces estableció el 12 de abril como la fecha de salida de Londres sin acuerdo en caso de que no se lograra el apoyo del Parlamento al Brexit para este 29 de marzo.

El Parlamento Británico informó que será el próximo 12 de abril cuando se anuncie la nueva fecha.

The statutory instrument proposing a new exit day for the UK to leave the EU has been passed.

House of Commons voted 441 to 105 in favour.

This amends the definition of “exit day” to ensure it is 22 May or 12 April depending if the Commons approves the #WithdrawalAgreement. pic.twitter.com/BiBcwnyWU1

— UK House of Commons (@HouseofCommons) March 27, 2019