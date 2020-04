Patriotas Presta su Avión Para Transportar Mascarillas por Covid-19

Los Patriotas de Nueva Inglaterra destinaron su avión para transportar desde China a Estados Unidos un millón 200 mil mascarillas del tipo N95, las de mayor protección contra el coronavirus COVID-19.

La operación surgió de un pedido especial del gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, al presidente de los Patriots, Jonathan Kraft, para adquirir las máscaras.

El avión de los Patriotas tuvo que ser autorizado para viajes internacionales y recibió una exención que le permitió evitar una cuarentena de 14 días en China si la tripulación no abandonaba el aparato, según fuentes periodísticas.

“Nunca había visto tanta burocracia en tantas formas y obstáculos que tuvimos que superar”, admitió el dueño de los Patriots, Robert Kraft.

El informe también señala que la familia Kraft pagó dos millones de dólares, la mitad del costo, para adquirir las máscaras, de un pedido inicial de un millón 700 mil unidades, pero el avión solo tenía capacidad para un millón 200 mil y el resto se entregarán en otro envío.

El gobernador de Massachusetts, a través de un tuit, agradeció a la familia Kraft y a varios socios que hicieron posible la adquisición del material de protección contra el coronavirus.

No days off. Thanks to some serious teamwork, Massachusetts is set to receive over 1 million N95 masks for our front-line workers. Huge thanks to the Krafts and several dedicated partners for making this happen. pic.twitter.com/ieV6XMC5Ow

— Charlie Baker (@MassGovernor) April 2, 2020