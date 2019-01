Patriotas vs. Rams, Superbowl LIII

Tras un par de juegazos, quedó definido el SuperBowl. Están en el Gran Juego los favoritos desde el inicio del campeonato: Rams y Patriotas.

En un auténtico juego cardíaco, donde brillaron ambos QBs, Tom Brady demostró que tiene todos los argumentos para ser el mejor de todos los tiempos y logró remontar, en menos de dos minutos y de visitante, el juego y llevar, una vez más, a los Patriotas al Super Tazón.

Rex Burkhead is IN.@Patriots take the lead with 39 seconds left! #EverythingWeGot

📺: #NEvsKC on CBS pic.twitter.com/gZSXatujHA

— NFL (@NFL) January 21, 2019