Pemex Busca Justicia por Quebranto; Giran Ficha Roja Contra Emilio Lozoya

Los procesos contra Alonso Ancira y Emilio Lozoya derivan de una denuncia que Pemex presentó en marzo pasado por la venta de una planta de fertilizantes que le causó un quebranto.

Alejandro Gertz, titular de la FGR, dijo que las órdenes de captura contra el dueño de Altos Hornos y el exdirector de la petrolera no se ligan con el caso Odebrecht.

En específico, a Lozoya se le señala por el presunto delito contenido en el artículo 401 del Código Penal: “uso de fondos a través del sistema financiero que son de carácter ilícito para beneficio propio o de terceros”, detalló en entrevista radiofónica.

En tanto, la Interpol emitió una ficha roja en 190 países para la búsqueda y localización del exfuncionario.

Sobre el tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no es una persecución política contra el anterior gobierno.

Si bien es cierto que buscábamos lo que se conoce como punto final y ver hacia adelante, tampoco podíamos cancelar procesos ya iniciados. En este caso se trata de un asunto que fue denunciado desde el gobierno anterior”, indicó el mandatario.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, confirmó la liberación de 47 cuentas de AHMSA para que paguen a trabajadores y proveedores.

BUSCA PEMEX RESARCIR QUEBRANTO

Las órdenes de aprehensión giradas en contra del dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, y del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, se derivan de una denuncia que presentó la petrolera en marzo pasado por la venta de una planta de fertilizantes, dijo el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

En una entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, Gertz Manero aclaró que “el tema de Odebrecht no tuvo nada que ver”.

Detalló que al exdirector de la petrolera se le señala por el presunto delito contenido en el artículo 401 del Código Penal, es decir, por “uso de fondos a través del sistema financiero que son de carácter ilícito para beneficio propio o de terceros”, e insistió en que fue Pemex la que presentó la acusación que sustanció a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia.

El fiscal dijo que se trata de una parte de toda la investigación, pero no es de ninguna manera su fin.

Cuestionado sobre un eventual amparo de Lozoya para evitar su detención, Gertz Manero dijo que hasta el momento la fiscalía no ha sido notificada oficialmente de ningún procedimiento de esta naturaleza.

Por otro lado, la Fiscalía General de la República solicitó a la Interpol la emisión de una ficha roja para la búsqueda y localización de Emilio Ricardo Lozoya Austin, exdirector de Pemex en 190 países, así como a otras personas implicadas en una investigación por lavado de dinero, como parte de las diligencias para cumplimentar la orden de aprehensión.

La ficha roja no se publicó en la página electrónica de la Interpol, a petición de la propia FGR.

-Ernesto Méndez con información de Notimex

EL PRESIDENTE NIEGA PERSECUCIÓN POLÍTICA

La aprehensión del dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, y la orden de captura contra Emilio Lozoya no son persecución política contra funcionarios del anterior régimen, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En rueda de prensa, el titular del Ejecutivo dijo que las investigaciones en contra de ambos ya estaban en curso desde la anterior administración y no podían ser detenidas.

Yo lo que sí puedo decirles es que no hay persecución política. Son hechos, presuntos delitos que se tienen que perseguir y se tienen que castigar en el caso de que así lo determinen los jueces. Es todo”, aseguró.

Sin embargo, el Presidente insistió en que Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, está encargado de investigar casos de corrupción y de enviar los expedientes a la Fiscalía General.

Se trata de asuntos que estaban en curso. Nosotros dijimos que no íbamos a detener ningún proceso, que si bien es cierto buscábamos lo que se conoce como punto final y ver hacia adelante, tampoco podíamos cancelar procesos ya iniciados. En este caso se trata de un asunto que fue denunciado desde el gobierno anterior”, insistió.

El Presidente descartó que esté ejecutando acciones penales en contra de exfuncionarios asociados a Pemex o a la adquisición de la planta de Fertilizantes Mexicanos, que, de acuerdo con él, registró un fraude de hasta mil millones de pesos.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que ni cacería de brujas ni “quinazo” hay en las investigaciones por casos de corrupción contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y el presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira.

Entrevistada al término de la presentación de la iniciativa Spotlight para prevenir el feminicidio, la funcionaria pidió entender los tiempos de la cuarta transformación en los que existe un respeto del Ejecutivo hacia la labor que realiza la autoridad encargada de impartir justicia.

No han entendido últimamente que ha sido para la cuarta transformación y para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador respetar la autonomía de los fiscales, tanto el fiscal general como de los fiscales de las diversas entidades federativas.

Y es que si no empezamos a construir Estado de derecho con las diversas responsabilidades y con las diversas competencias y a respetarlas no podemos avanzar”, subrayó.

La secretaria Sánchez Cordero recordó que la investigación por el presunto quebranto a Pemex en el que habrían incurrido diversos funcionarios es una investigación que viene desde el tiempo en que Raúl Cervantes se encontraba al frente de la Procuraduría General de la República.

Me dicen que puede ser equiparado al quinazo, no, desde luego que no. Ésa es una investigación que ya estaba en curso”, expresó.

– Arturo Páramo Y Enrique Sánchez

DESCONGELAN 47 CUENTAS PARA NO DAÑAR A LA EMPRESA

A través de su cuenta de Twitter, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, notificó que se habían descongelado 47 cuentas para asegurar el funcionamiento de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), por instrucciones presidenciales.

En la mañana, en entrevista durante la firma de un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del estado de Tabasco, Santiago Nieto había señalado que permanecían 13 cuentas bloqueadas, incluyendo la de Alonso Ancira, dueño de AHMSA y Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos.

Asimismo aseguró que la suspensión concedida a Lozoya no frenará la investigación y advirtió que no habrá impunidad para nadie.

El procesos penal sigue y nosotros vamos a constituirnos como coadyuvante para poder seguir planteando argumentos al Órgano Jurisdiccional”, comentó.

Rechazó que la orden de aprehensión sea un ajuste de cuentas personal y afirmó que en el combate a la corrupción no habrá intocables y se actuará con absoluta imparcialidad en las investigaciones.

-Fabiola Xicoténcatl

“NO SE TRATA DE UN TEMA POLÍTICO”

La presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Casar, rechazó que sea un tema político la orden de aprehensión en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, por la compra de una residencia en Las Lomas con dinero que presuntamente forma parte de pagos de sobornos realizados por Odebrecht.

Aunque “se va a aprovechar para ello”, aseguró.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio dijo:

Que se le saque raja política a un caso como éste me parece normal y natural. Pero cuando se habla de la politización de la justicia, término del que se ha abusado, precisamente para seguir por la ruta de la impunidad, no opera en este caso”.

Es una investigación que ya teníamos y hoy se liga con lo del congelamiento de cuentas y órdenes de aprehensión”, dijo.

“NO SE TRATA DE UN TEMA POLÍTICO”

La presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Casar, rechazó que sea un tema político la orden de aprehensión en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, por la compra de una residencia en Las Lomas con dinero que presuntamente forma parte de pagos de sobornos realizados por Odebrecht.

Aunque “se va a aprovechar para ello”, aseguró.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio dijo:

Que se le saque raja política a un caso como éste me parece normal y natural. Pero cuando se habla de la politización de la justicia, término del que se ha abusado, precisamente para seguir por la ruta de la impunidad, no opera en este caso”.

Es una investigación que ya teníamos y hoy se liga con lo del congelamiento de cuentas y órdenes de aprehensión”, dijo.

Información de Excelsior