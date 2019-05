Pemex sin Capacidad Técnica y Financiera Para Refinería dos Bocas

Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de Energía (Sener), no tienen la capacidad técnica y económica, para llevar a cabo la construcción de la Refinería de Dos Bocas, Tabasco.

Es necesario que evalúen la posibilidad de asociarse con privados, comprar una refinería en Estados Unidos, hacer un complejo más chico o incluso cancelar el proyecto.

Especialistas del sector advirtieron que al forzar a la petrolera nacional a construir el mencionado proyecto, la estarían condenando a una crisis más severa de la que actualmente atraviesa, pues se mantendrá en números rojos y perderá su grado de inversión, sin la posibilidad de salir adelante.

Consideran que hay una posibilidad de apenas el 20% de que el proyecto pueda llegar a buen término, sin afectar las finanzas de la empresa o incluso las del país, pues según lo prometido por el gobierno federal no se buscará contratar más deuda, por lo que los recursos deberán salir del presupuesto.

El vicepresidente de Welligence Energy Analitics, Pablo Medina, dijo que esta decisión pone sobre la empresa un peso incensario que tendrá graves efectos, desde peor perspectiva de las calificadoras, hasta dejar de lado los proyectos que si son rentables como lo es la exploración y producción.

Para el especialista, es necesario que el gobierno reevalúe sus prioridades, pues si el objetivo es incrementar la capacidad de refinación podría enfocarse en la modernización de las ya existentes, o considerar la compra de un complejo en Estados Unidos, que le permitiría incorporar capacidad de manera inmediata a un costo mucho menos que el construir un complejo desde cero.

Miriam Grunstein, fundadora de Brilliant Energy Consulting, aseguró que ni Pemex ni Sener son empresas constructoras, por lo que no tienen la experiencia ni los recursos para llevar a cabo el proyecto, por lo que se verán obligadas contratar asesorías que aumentarían el costo final.

Hay altas posibilidades de que México se quede con la barda (como pasó en Tula) o que no se haga nada”, lo cual sería lo ideal para no perder los recursos que le hacen falta a Pemex en otros proyectos.

Para la experta, Technip no presentó propuesta porque no vio viabilidad financiera ni económica en el proyecto, mientras los ofrecimientos de Worley Parsons-Jacobs, KBR y Bechtel-Technito, no le parecieron rentables al gobierno.

Sobre el tema, Gonzalo Monroy, director general de la consultora GMEC, dijo que los costos y tiempos contemplados para la Refinería, es decir, en tres años y con 8 mil millones de dólares, no están apegados a la realidad de un proyecto de esa envergadura.

Sin financiamiento pondrá en un aprieto, en un estrangulamiento, a las finanzas de Pemex. Lo que nos confirman las propuestas que hoy fueron desechadas, es que la posibilidad de sobre costos y retrasos son inminentes, eso llevará a Pemex a permanecer en números rojos, y se garantizaría la pérdida del grado de inversión de la empresa”.

Ante lo dicho por el gobierno federal de que se apoyará en el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), reprochó que “las catástrofes que vivimos hoy en el Sistema de Refinación, son por la falla en los diseños que tuvo el Instituto” en los complejos ya existentes, pues “no es la mejor infraestructura ni las mejores capacidades de diseño”.

El consultor de Grupo Caravia y Asociados, Ramses Pech, dijo que el gobierno debe considerar la posibilidad de construir una refinería de menor capacidad, es decir, no de 340 mil barriles por día, sino de al menos 100 mil a fin de reducir costos y tiempos de edificación.

Hacer una refinería de 100 mil barriles tendría un costo de alrededor de 4 mil millones de dólares y tiempo no mayor de cinco años”.