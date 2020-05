Personas en Situación de Vulnerabilidad, una de mis Mayores Preocupaciones Como Legislador: Paco Cedillo

Preocupado por los sectores más vulnerables del municipio, el diputado local, Francisco Cedillo de Jesús, visitó hoy el “Hogar de Ancianos Uruapan A.C.”, ubicado en la colonia Jicalán de esta ciudad.

En este lugar, Paco Cedillo dijo que esta visita fue con el objetivo de donar cobijas, jitomate, papa, pastas para sopa, azúcar, chiles y plátanos, a un estimado de 50 personas de la tercera edad.

Durante la entrega, Cedillo de Jesús manifestó que los adultos mayores por sus condiciones biológicas y sociales son considerados vulnerables y por ello se les tiene que brindar una mayor atención.

En este sentido, el legislador local declaró que en su persona encontrarán a un gran aliado y amigo de los grupos vulnerables, siempre con la disposición de ayudar a quienes más lo necesitan y aspiran a una mejor calidad de vida, apuntó.

“Soy una persona sencilla y humilde que viene desde abajo, que sabe las necesidades de los ciudadanos, por eso conozco la impotencia que siente la gente cuando no hay opciones. Es por ello que como diputado me he dado a la tarea tomar en cuenta a toda la población, principalmente a los más desprotegidos”, sostuvo Paco Cedillo luego de hacer un llamado a la unidad para resolver juntos, sociedad y gobierno, cualquier adversidad que se presente.

Finalmente, la encargada de este lugar manifestó “esperamos que el diputado siga siendo la persona que es para los uruapenses, una persona trabajadora, que lucha por todas y todos por igual, le reiteramos nuestro respeto y agradecimiento por las grandes atenciones que hoy tuvo con las personas de la tercera edad”, finalizó.