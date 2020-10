Planilla Roja Toma Distancia de las Dirigencias Nacional y Estatal del PRI

Los integrantes de la Planilla Roja, única que se registró para contender para la integración del Consejo Político Estatal, determinaron distanciarse de la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de su gerencia en el estado, luego de que designaran un Consejo que no representa a los priístas, dio a conocer su representante Cuauhtémoc Ramírez Romero, quien sostuvo que hay conciencia de que ya no son tiempos de seguir procurando acuerdos que nunca habrán de llegar.

Lamentó que el Comité Ejecutivo Nacional y su gerencia en Michoacán, no tuvieran la paciencia, ni la cortesía, para esperar que la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal resolviera el último recurso planteado por la Planilla Roja y decidieron instalar un Consejo Político que –aseguró- no representa a los priístas.

Sostuvo que dicha dirigencia representa sólo a una expresión que en el pasado reciente llevó al partido a una posición electoral que –según las encuestas de hoy- colocan al PRI por debajo de los 10 puntos.

A modo de resumen, detalló el proceso que vivieron los integrantes de la Planilla Roja asegurando que hace prácticamente un año, fue cuando se solicitó el registro para participar en la renovación del Consejo Político Estatal del PRI en Michoacán.

Recordó que vencidos los plazos para el registro, previstos en la convocatoria, la única planilla que logró registrarse fue la Roja.

Pese a ello, los órganos internos del PRI, estatal y nacional, que condujeron el proceso de renovación, negaron el registro aduciendo que algunos de los aspirantes de la planilla no cumplían con el requisito del tiempo mínimo de 3 años como militantes, sin embargo, los señalados son ex candidatos a puestos de elección popular y ex dirigentes en diversos cargos partidistas, lo que es absurdo, aseveró

A partir de ese momento, dijo, iniciamos una serie de impugnaciones que han recorrido los órganos jurisdiccionales del partido, así como el Tribunal Electoral Estatal y Federal. “Actualmente está pendiente de resolver la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal” y, aun así, ya impusieron otra dirigencia.

Quienes integramos la Planilla Roja y representamos una amplia base de militantes del PRI en la entidad, mismos que están en los distritos electorales federales, estatales y en los municipios, “tenemos la claridad de que en este año de controversias jurisdiccionales, no hemos tenido la consideración del Comité Ejecutivo Nacional para llegar a un acuerdo favorable, que le dé al PRI del estado la estabilidad política necesaria de cara a los comicios del año 2021”, sentenció

En la Planilla Roja, agregó, integramos una expresión priísta de hondo calado en Michoacán y recordó a sus adversarios, que no son un grupo de improvisados, de hecho aseguró que han transitado por triunfos y derrotas, lo cual les da la legitimidad suficiente ante la militancia y el reconocimiento de los actores políticos de todos los institutos políticos. “Cada posición de gobierno que ostentamos hoy o en el pasado, ha sido lograda con trabajo entre las bases del partido y entre el electorado”, subrayó.

Es por todo lo anterior que Ramírez Romero expresó la decisión de esta corriente política de distanciarse de la dirigencia nacional: “No hay que ser necios y esperar a que las cosas sean distintas. El cambio hay que generarlo donde haya mentes abiertas y voluntades dispuestas a construir algo nuevo y diferente, para que el cambio sea el que verdaderamente buscamos o esperamos”.