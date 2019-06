Plantan Uruapenses 5 mil Pinos en Arranque de Programa Municipal de Reforestación 2019

Uruapan, Mich; Sábado 15 de Junio de 2019.- Con 5 mil árboles plantados en 7 hectáreas del cerro de “La Cruz”, arrancó el Programa Municipal de Reforestación 2019 encabezado por el alcalde Víctor Manuel Manríquez González y la presidenta honoraria del DIF Uruapan, Gema del Río Ambriz.

El paraje “El Gringo” fue el punto de reunión y reforestación, en donde el el edil dio la bienvenida a los asistentes de distintos planteles educativos, asociaciones, transportistas, grupos de ecologistas, la Comunidad Indígena del Barrio de San Miguel y demás personalidades que se dieron cita.

Mencionó la importancia de contener y revertir las secciones que afectan el medio ambiente, por lo que convocó a sumarse en estas importantes tareas que son responsabilidad de todos.

En ese marco, destacó y reconoció la labor de los brigadistas que combatieron los incendios forestales y reiteró que en estas zonas afectadas no se permitirá el cambio de uso de suelo para temas agrícolas o de desarrollo urbano.

Víctor Manríquez exhortó a concientizar sobre el cuidado de nuestros bosques y evitar la apatía, pues se requieren acciones concretas en este importante rubro.

A su vez, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Librado Martínez Carranza, aplaudió el interés de los asistentes para sumar en estas actividades en favor de las áreas naturales.

Indicó que en esta ocasión se plantaron árboles de entre un año y medio y dos de vida para garantizar su desarrollo, aunque será importante también el cuidado de la gente.

A su vez, Martha Esmeralda Ordaz Díaz, presidenta del comisariado de bienes comunales de la Comunidad Indígena del Barrio de San Miguel, agradeció a nombre de los 176 comuneros al Gobierno que preside Víctor Manríquez por estas labores, así como a las empresas, escuelas y sociedad en general que participó.

Remarcó que el bosque nos beneficia a todo y por ende debemos participar en su cuidado y preservación.

Posteriormente inició la plantación de los árboles, en donde la gente se mostró entusiasmada y se pronunció por continuar con estas actividades.

En el evento también estuvieron presentes la regidora titular de la comisión de Ecología Tzsesihangari Equihua Sánchez, funcionarios municipales, Casas del Estudiante, Colegio de Bachilleres de Michoacán (COBAEM) plantel Uruapan, Centro de Estudios y Capacitación Forestal (Cecfor) No. 1 “Dr. Manuel Martínez Solorzano”, Colegio Hidalgo, Escuela Preparatoria “Lic. Eduardo Ruíz” (Epler), Tata Lázaro, organizaciones de taxis, asociaciones civiles, ecologistas, etc.