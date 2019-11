Plantea el Senado Eliminar el Fonacot; Ahora Sería el Fondo de Protección de Pagos

Desde la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado está abierto un proceso de análisis del Fonacot, a fin de renovar completamente su modelo o incluso desaparecerlo, pues el reciente conflicto generado por la decisión de cambiar el esquema de respaldo financiero a los trabajadores llevó a senadores a plantear la necesidad de poner bajo lupa lo que ocurre en esa institución.

Carlos Aceves del Olmo, secretario de la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado y líder de la CTM, explicó que los cambios hechos en el Fonacot, que han dejado en el desamparo a los trabajadores que tienen deudas, obliga a tomar medidas radicales, que pueden ser la de su desaparición, porque “es un modelo que sólo endeuda a los trabajadores”.

Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, explicó que un grupo de especialistas le presentó una propuesta de reforma integral del Fonacot y que puede incluir la creación del polémico Fondo de Protección de Pagos, dadas las inconformidades que se han registrado.

Hace unos días, Excélsior informó que un grupo de especialistas financieros y laborales alertaron al Senado que el nuevo Fondo de Protección de Pagos del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) pone en riesgo a los trabajadores que tienen un crédito, porque ya no cubrirá sus adeudos en caso de desempleo, fallecimiento o incapacidad total o parcial, pues lo condiciona a que existan fondos suficientes.

En un escrito que hicieron llegar a diversos senadores, los especialistas destacaron que además de dejar en indefensión a los trabajadores que tienen crédito, el Fondo de Protección de Pagos nació en medio de irregularidades, pues comenzó a operar el 1 de agosto, sin que haya sido aprobado por el Consejo Directivo.

Interrogado sobre este problema que registra el Fonacot, Napoleón Gómez Urrutia explicó que un grupo de especialistas le ha propuesto una reforma a fondo del Fonacot, que sin duda puede incluir la revisión puntual de este Fondo de Protección de Pagos, porque el objetivo del Fonacot es apoyar a los trabajadores, no dejarlos en la indefensión.

La CTM tiene un lugar en el órgano colegiado que analiza las decisiones del Fonacot y Carlos Aceves del Olmo, dirigente de la CTM, explicó que está enterado de lo que ocurre dentro del Fonacot con la decisión de crear el Fondo de Protección de Pagos.

“Eso me ha llevado a volver a plantear la propuesta de desaparecer el Fonacot, porque no me parece que sea correcto que se inste a los trabajadores a endeudarse, que vayan ellos y se compren sus pantallas enormes, a pesar de no tener el dinero para hacerlo y después los dejen en la indefensión, sin que puedan cubrir esos adeudos”, manifestó.